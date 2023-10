Carlos Galdós se mostró bastante conmovido con el descargo que hizo Alejandra Baigorria luego de sentirse vulnerada al ver que algunos programas de espectáculos mostraron en vivo sus cuentas bancarias y cuánto estaría invirtiendo en su ‘nidito de amor’ con Said Palao. El locutor explicó que la empresaria es un claro ejemplo de mujer luchadora en el Perú: “Brillante, potente, se raja, chambera, lo único que a mí me parece es que ella no se ha dado cuenta lo brillante que es”.