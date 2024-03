Brunella Horna y su reacción por espectacular sorpresa de Richard Acuña

La chiclayana se animó a mostrar el regalo que le dio su esposo por su cumpleaños. La conductora enseñó el collar y el anillo que le compró el padre de su hijo por sus 27 años. Edson Dávila no dudó en preguntar si tenía algún diamante, brillante o es de catálogo, pero Bru solo atinó a sonreír. "Me puso un video que no pude grabar todo porque no paraba de llorar", dijo.