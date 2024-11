Brunella Horna embarazada, todo el proceso de inicio a fin

“He sangrado 4 meses y medio, con muchísimo dolor como mamá primeriza (...) El inicio fue muy complicado, incluso el peor episodio fue grabando (...) Le dije a Armando ya no puedo más porque mi embarazo está en riesgo. Yo tuve un descanso absoluto, incluso me prohibieron ir hasta al baño (¿Cómo fue diagnosticado tu embarazo?) Como amenaza de aborto (…) Lo voy a contar porque muchos dicen es una chica joven, yo no tengo ninguna enfermedad, nunca me diagnosticaron nada malo, pero así me tocó y hay que hacer caso al médico”, precisó.