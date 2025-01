Pamela López reveló por qué terminó su amistad con Brunella Horna

Pamela López respondió el porqué cree que su amistad con Brunella Horna terminó tras el escándalo de separación con Christian Cueva. "Compartíamos como parejas. Ese era nuestro círculo de esposas. Cuando me sucede, de repente ya no encajo ahí. Eso sentí y no es lo que esperada. Nunca se detuvieron a (decir) ‘oye, Pamela, conversemos’ o a escucharme. Yo estaba bastante vulnerable", dijo en el programa radial de Karla Tarazona.