Austin Palao y Fran Maira terminaron su relación

Mencionó también que ese era el motivo de la poca actividad en redes sociales: “Pero buena onda, le deseo lo mejor como les digo. Tenemos muchos amigos en común, entonces, como que buena onda. Cada gente que me sigue preguntando, voy a decirlo por última vez, y no lo voy a volver a decir, ah, ya, está buena mala onda, pero sí, estoy soltera, estoy soltera. Eso, hace, no hace mucho tiempo, por eso es que ustedes vieron que ya hace rato que no subo cosas a mis historias y todo eso, pero todo bien, le deseo como ya lo comenté hace un todo lo mejor, yo a él lo amé”.