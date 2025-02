Jazmín Pinedo reaccionó por confesión de Flavia Laos sobre Austin

Jazmín Pinedo no pudo evitar reaccionar efusivamente al enterarse que Flavia Laos confesó que ella se organizó una sorpresa de amor cuando era pareja de Austin Palao, pese a que a través de las redes sociales hicieron creer otra cosa a todos. "No te puedo creer, esto es de locura... Me quedo con esta última parte: Si no me bajan la luna, me la bajo yo. Luego una lo deja bien parado al otro y es que es así cuando una está enamorada", comentó.