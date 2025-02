Emil se sinceró sobre amistad con Austin Palao: "Existe un respeto".

Jazmín Pinedo sorprendió a Flavia Laos al consultarle si aún existe algún tipo de amistad con su expareja Austin Palao y la cantante peruana no tuvo problemas en descartar tajantemente que mantenga comunicación con el influencer. "No, no, la verdad que no. (Emil) es el único ex con el que tengo buena relación, pero no tengo nada en contra de ninguno de mis ex. Emilio es mi amigo. No hay que ser hipócritas", explicó.