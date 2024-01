Alejandra Baigorria descarta enemistad con Macarena Vélez: "La saludé normal"

Alejandra Baigorria fue consultada por el ingreso de Macarena Vélez a Esto es Guerra y si le molestaba su presencia. Si bien, muchos pensaban que la rubia estaba incómoda porque Said Palao iba a trabajar con su expareja, la empresaria dejó en claro que no tiene ningún inconveniente. "Yo no tengo ningún problema con ella. Incluso, ahorita me la crucé y la saludé. Es como que si Said tuviera problema cuando voy a Mande Quien Mande y está Mario Hart que es mi recontra ex. Es lo mismo", acotó.