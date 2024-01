Alejandra Baigorria presume lujoso anillo de compromiso: ¿Cuánto habría costado?

Alejandra Baigorria compartió la noticia más feliz para iniciar su 2024, y es que en medio de sus vacaciones Said Palao decidió pedirle matrimonio, todo esto en complicidad con Facundo González y su hermano. En Instagram la rubia empresaria se pronunció presumiendo su lujoso anillo: "Para mí fue un día muy feliz, estoy emocionada, no me lo esperaba. Me agarraron fría que no sabía si llorar, reir, pensé que era una broma, me dolía la barriga, un desastre fue, pero la verdad es que hermosísimo". ¿Cuál sería el costo de la joya?