El tiktoker no dudó en brindar su opinión al hecho que él está difundiendo: “Igual sigo considerando que no importa la cantidad de seguidores. Así como pueden discriminar a alguien de 4 millones de seguidores pueden hacerlo con alguien que no tiene redes y tienen el mismo derecho de defenderse, así que para mí y como mencioné, Te quiero mucho Ale, pero eso ya estuvo de más. Por el resto ya cada quien elija creer en quien desee”.