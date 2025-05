¿Alejandra Baigorria no descartó embarazo con Said Palao?

Alejandra Baigorria decidió romper su silencio tras los rumores de embarazo con Said Palao. La empresaria de Gamarra aseguró que no tiene planeado tener un bebé pronto, pero se sinceró al decir que aún no se hace una prueba de embarazo tras su luna de miel. "No te puedo decir que no porque no me hice ningun prueba ni nada, pero la verdad es que no está en planificación. Uno nunca sabe, las cosas pueden pasar", comentó.