¿Alejandra Baigorria cree que Onelia Molina factura por ruptura?

"Para nada, no, para nada. Alejandra es nuestra reina, es nuestra cuñada, es parte de la familia. Onelia y Gloria son amigas ya hace rato no tiene nada que ver, por favor, no estipulen. (¿Eres amiga de Onelia?) Sí, las conocemos ya hace un rato, compartimos hay amistad y todo bien con ella. (¿No hay roces con Alejandra?) No, son temas de cada una y creo que cada una es la adecuada para solucionar esos temas. Nosotros no tenemos nada que ver", sentenció. la hermana de Austin Palao.