¿Vania Bludau y Mario Irivarren se reencontrarán tras polémica?

"Si Vania estuviera interesada por Mario, fácil yo diría algo, pero Vania no quiere ni que le hable el tema ni nada. ¿Cómo yo voy a ir a hacer la alcahuete y la vaina de algo que no? No, jamás. No quiero hablar del tema porque en verdad siento que no me compete y que no tengo nada que ver", puntualizó Baigorria sobre la polémica.