¿Francesca sobrevivirá al secuestro de Claudia Llanos en AFHS? Yvonne Frayssinet dijo esto

Yvonne Frayssinet se animó a recordar que su personaje como Francesca Maldini en Al fondo hay sitio vivió muchas traiciones y respondió así a la consultas de sus seguidores sobre el futuro de la popular "Nonni". ¿Francesca sobrevivirá tras secuestro de Claudia Llanos (Úrsula Boza)? "Mira cómo me traicionan, pero Francesca está muy molesta, muy decepcionada, quiere irse y se ha ido. No sé cuándo va a volver. Todas las mujeres del Perú me dirían, ¿qué pasó con Francesca que va a aceptar otra vez a (Diego)? Porque eso es una traición. (Montalbán) se enamoró de otra y de quién todavía ("Mirada de Tiburón") y eso no se puede aceptar", expresó la actriz peruana.