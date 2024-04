Anthony Aranda celebró a Melissa Paredes por regreso de Patty a AFHS

Patty no solo encaró a Joel por abandonarla en plena boda. La joven no dudó en disparar contra todos los Gonzáles, especialmente, contra Charo (Mónica Sánchez) por apañar a su hijo mayor.“Usted, señora Charo, que tanto pregona el respeto y la sororidad, ni siquiera me llamó, ni siquiera me preguntó cómo me sentía, ni siquiera recibí un solo mensaje de usted. Sabe una cosa, ya me di cuenta de que usted es una tremenda fingidaza”, exclamó.