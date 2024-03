Yaco Eskenazi puso nerviosa a "Queca" con su musculosa figura

Johanna San Miguel se convirtió en la entrañable "Queca" y visitó en set de Mande Quien Mande, donde estaba Yaco Eskenazi como invitado. La popular "fantasmita" se burló del conductor por su físico, pues dio a entender que su esposa lo tiene mal cuidado. Sin embargo, el exchico reality no dudó en presumir su musculoso cuerpo en vivo, dejándola impactada. "Dios mío, lo que me pidió el doctor. Me trae recuerdos", exclamó.