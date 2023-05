Waldir Sáenz lloró por emotivas palabras de su hija Tais: "Es un padre amoroso"

"No sabría qué decir. Mi papá es un montón de cosas. Es bueno, amoroso, cariñoso. (¿Si tiene detalles conmigo?) Sí, por ejemplo cuando estoy en Miami de la nada me manda un mensaje y me dice 'ay, hija, te extraño.(...) (¿Qué extraño cuando estoy fuera del país?) A mi me gusta estar en su cuarto, me echo con él y lo molesto."