Waldir Sáenz lloró al presentar a su hija Thayra en vivo

Tula Rodríguez se convirtió en Shakira en la nueva secuencia "El doble perfecto" y se presentó muy emocionada con la canción "Me enamoré". Sin embargo, su imitación no fue "aprobada" por su gran amigo Waldir Sáenz. "¡Ay, Diosito santo! Hermana, tú sabes que yo te quiero mucho, nos conocemos años, pero has lo tuyo no más, lo tuyo es la lentejuela", dijo.