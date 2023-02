Úrsula Boza y Christopher Gianotti retomaron su relación con apasionado beso en vivo

Úrsula Boza se confesó para todos los televidentes y en exclusiva para María Pía Copello y La Carlota en ‘Mande Quien Mande’ y no dudó en contar que retomó su relación amorosa con Christopher Gianotti .

“Él me robó un beso en ‘preguntas que arden’ (…) Lo que pasa es que es un proyecto que teníamos hace tiempo, se dio la oportunidad y yo igual con miedo, días antes de que empecemos a grabar le dije ‘ya no quiero’, me entró pánico, pero ya estábamos ahí. Ha sido poco a poco, al comienzo fue difícil (…) él es mi director, él es mi jefe, el director, el creador del programa”, sentenció.