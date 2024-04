Claudia Llanos humilló a Francesca al recordar la muerte de Isabella

"¿Sabes quién era débil? Isabella (Karina Calmet). ¿Tenía algún talento? No. ¿Servía para los negocios? No. ¿Era buena madre? No. ¿Era inteligente? En lo absoluto. Ya sé para qué era buena: para hacer su estúpido yoga y decir 'Oh, my'", expresó la "Mirada de tiburón" mientras le apuntaba con un arma a la cabeza de Francesca.