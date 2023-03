¿Qué es el bullying y cómo reconocer si mi hijo está siendo víctima de acoso escolar?

“Se ve que el chico, chica no quiere ir a la escuela, se inventan enfermedades, excusas, se les ve más retraídos, se puede aumentar o disminuir el apetito, ya no hablan o se aíslan socialmente, o se esconden en videojuegos o en actividades de lectura, pero que se ve que es exagerado, porque el bullying ocurre de manera oculta, cuando no están los adultos”