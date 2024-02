Onelia Molina venció a Rosángela Espinoza en reto de baile cumbia.

Rosángela Espinoza sorprendió a todos al acusar a Mario Irivarren de favorecer a Onelia en las competencias de preguntas. "Desde que está con Mario hay un apoyo mutuo. En las rondas que hay siempre me miran para que yo me vaya primero y tú te quedes en la ronda (...) Cuando yo me confundo", acotó y a lo que el guerrero la desmintió, asegurando que a la persona que más critica cuando comete un error es a su pareja.