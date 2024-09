Michelle Soifer cautivó con sensual vestido en vivo.

Michelle Soifer generó una ola de comentarios al lucir un sensual vestido negro de transparencia en la gran final de "Baila quinceañera". Mario Hart no pudo con su genio y le pidió que se cambie de vestuario ya que no es una final de bikinis. Esto generó la incomodidad de la integrante de EEG y no dudó en criticar el look del esposo de Korina Rivadeneira.