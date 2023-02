Mario Irivarren sobre Stephanie Valenzuela: "Es mi amiga, mi confidente, a quien puedo contar con confianza y ella a mi"

Mario Irivarren habló sobre su relación con Stephanie Valenzuela e indicó que ambos son amigos. El viaje que tuvieron por Año Nuevo fue de manera espontánea y no hubo reconciliación, pues ambos tienen en claro que solo hay una amistad.

"Yo soy amigo de Stephanie, mi amiga, mi confidente, a quien le puedo contar con confianza y ella a mi. Ella me cuenta cada vez que conoce un habibi por ahí, por Dubái."

"Yo pasé Año Nuevo con ella porque, a última hora, como conversando me dijo '¿qué planes por Año Nuevo?' 'Me voy a Tulum', le dije '¿hay espacio?, 'no, pero ahí te acomodas como sea'. Y de verdad se tomó un vuelo de Ciudad de México a Tulum y la pasé increíble."