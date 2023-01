¿Mario Irivarren confirmó que está interesado en una joven de Tarapoto tal como anunció Israel Dreyfus?

"Yo también me enteré viendo el video, no tenía idea de lo que estaba hablando, pero no. Me caen súperbien las chicas, son súperlindas, les he agarrado mucho cariño pero no va más allá de una amistad, eso que me estoy enamorado de una chica de Tarapoto es falso o ¿quién sabe? Con un tacacho, un buen juane me pueden convencer. Me ha dado pena que hayan tenido que irse (la delegación Tarapoto). No tengo ninguna relación con nadie."