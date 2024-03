María Pía Copello sufrió percance con su vestido en vivo.

María Pía Copello no imaginó que protagonizaría una divertida escena al presentar la primera secuencia de MQM. Y es que la conductora invitó al muñeco disfrazado de pollo para que se coloque a un lado del set y la cola del traje casi le alza su vestido. Pía inmediatamente agarró su atuendo. "No, chicos, no me asusté, pero si no reaccionaba...", comentó entre risas.