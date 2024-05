María Pía Copello recordó la muerte de su padre: "Mi hermana estaba embarazada"

La influencer también contó que vivió situaciones complicadas tras la pérdida de su papá, quien era el encargado de la economía de su familia. "Hemos salido adelante a pesar de todas las dificultades. Las cosas no se ponen fáciles cuando uno pierde al jefe de la familia. Mi papá era el sustento económico de mi hogar y cuando estas cosas pasan no es sencillo. Yo tomé las riendas del asunto y no han sido etapas fáciles", señaló.