María Pía Copello protagonizó incidente en vivo: "Me asusté"

María Pía Copello inició la edición de su programa Mande Quien Mande con un pequeño incidente, donde pudo terminar en el suelo. Y es que la conductora estaba en el centro del set dando la bienvenida cuando dio un ligero grito. "¡Ay! Casi me caigo, te lo juro. Acá me han puesto algo, yo quería iniciar bailando. Me he asustado de verdad. Dije, uy Dios mío, termino en el suelo", exclamó la presentadora.