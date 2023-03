María Pía Copello lanzó fuerte comentario tras pronunciamiento de Rosa Fuentes por ampay de Paolo Hurtado

"Rosa Fuentes se ha despedido de las redes sociales y efectivamente está muy dolida y no está dispuesta a aceptar tremenda falta de respeto, de lealtad hacia ella, a sus hijos porque ya no sé cómo llamarlo. Ella ha tenido las palabras indicadas, 11 años confiándole tu vida, compartiendo y haciendo familia para que algo así suceda realmente no tiene nombre. Me gusta la Rosa que estamos viendo en este momento", sostuvo la presentadora.