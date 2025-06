Lucero de AFHS cumplió su sueños de ser quinceañera

Si bien, primero le dieron la bienvenida a su personaje, luego la actriz se tomó unos segundos para revelar que no pudo tener su gran fiesta de 15 años. "Estoy cumpliendo mi sueño, tanto de ser quinceañera como de estar actuando en Al fondo hay sitio. No pude tener un quinceañero porque decidí viajar, pero me quedé con las ganas de sentirme una princesa por una noche", señaló.