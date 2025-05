Lucero olvidó a Jimmy y quedó flechada de Japy

Lucero (Daniela Olaya) se dio cuenta de que Jimmy (Jorge Guerra) no iba a ser para ella, pues lo veía muy feliz con Alessia. "No tengo nada que hacer de ahí. No tengo nada", exclamó cuando estaba caminando y se cruzó con Japy (Franco Iza), de quien quedó flechada de inmediato. La enfermera no le quitó los ojos de encima y le sonrió.