Jimmy choteó a Lucero de la peor manera: "Chau"

Olinda (Nidia Bermejo) le dio un contundente consejo a Jimmy para desilusionar a Lucero. "Mira, creo que tienes que dejarla de tratarla bonito, así se deja de ilusionar contigo. No fue nada de otro mundo para ti, pero para ella quizás fue mucho. Mira, yo te aconsejo que para que no tengas problemas con Alessia, la dejes de tratar tan amablemente, así sutilmente, ella se va a dar cuenta de que no tienes ningún interés con ella. Así se puede desencantar", acotó.