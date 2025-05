"Lo que me parece muy raro es que me preguntó a qué hora regresabas del trabajo. No sé por qué (Tal vez quería agradecerme de nuevo por haberla ayudado con su desmayo) Ah, eso era, la niña está ilusionada contigo", expresó Olinda y a lo que Jimmy se negó rotundamente a creerle, pues recordó que ella está enamorada de Cristóbal (Franco Pennano).