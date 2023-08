Carlos Villagrán presentó a su esposa Rebeca Palacios: Me gusta todo de ella

"15 años estamos juntos. Me encanta de él que es muy lindo, tiene un gran corazón, amoroso, siempre me consiente y se preocupa por mí. Me engríe", explicó la esposa de Carlos cuando la conductora María Pía Copello le preguntó lo que le gusta del recordado "Quico". Después, Villagrán elogió a su esposa con un tierno mensaje.