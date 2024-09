Karen Schwarz estuvo como jurado en Mande Quien Mande y quiso retirarse del set luego de que María Pía Copello comunicara que no podía hacer sugerencias. Y es que la empresaria pidió ver primero a todos los grupos de baile para luego elegir uno; sin embargo, le informaron que no se podía y que no volvería la próxima semana. La exreina de belleza se levantó con sus cosas, pero fue detenida por La Carlota.