Jicamarca: Padre del niño rescatado del huaico lloró al agradecer a vecino que salvó la vida de su hijo

El papá de Emir contó el preciso momento cuando intentó escapar del huaico junto a su hijo, pero todo los objetos que arrastró la corrientes golpearon el cuerpo del señor, quien no pudo soportar más y soltó a su niño. "Con mucho dolor, lo suelto porque (el huaico) me llevaba también", explicó entre lágrimas al recordar que casi pierde la vida si no fuera por la ayuda del vecino que al ver la dramática escena, salvó a Emir.