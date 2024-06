Javier Meneses lloró por sorpresa de Viviana Rivasplata y Leslie Stewart

Viviana Rivasplata y Leslie Stewart sorprendieron a Javier Meneses con un emotivo saludo que hizo llorar al expresentador de televisión al llamarlas hijas del mundo del modelaje y por su parte, las modelos no dudaron en recordarlo como su "papá" y saludarlo por el Día del padre. "Me gusta que ellas no se olvidan de mí y no son ingratas. Las quiero mucho", expresó Meneses.