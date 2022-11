Mabel se despidió de su hijo Salvador y falleció tras ser acribillada por Manrique

Mabel (Daniela Feijoó) fue trasladada a una clínica tras recibir tres disparos de Manrique en el aeropuerto. Doña Consuelo, madre de Marvin, junto a Salvador y León la llevaron y se enteraron por el doctor que ella no resistiría debido al impacto de las balas, pues afectó a sus órganos.

Mabel supo que no estaría más tiempo con vida, por ello no dudó en despedirse de su hijo Salvador y de su suegra. Asimismo, entre lágrimas, y con la voz entrecortada pidió a León (André Silva) que se encargue del bebé porque ya no estaría más con ella. El cantante aceptó y acompañó a su amiga hasta el último suspiro.