Manuel humilló de la peor manera a Eva: "No eres una mujer para casarse"

Manuel (Alberick García) descubrió que Eva (Areliz Benel) tenía escondido a León (André Silva) en un departamento y no pudo contener su furia. El alcalde estalló en cólera contra la joven, quien le confesó que quería salvar al cantante y le pidió que no le haga daño. El funcionario no tuvo reparo en humillarla por sus sentimientos. "¿Pensabas que se iba a fijar en ti o que se iba a casar contigo? Eva, tú no eres una mujer para casarse, solo sirves para ser amante. ¿Te duele la verdad?", dijo Manuel.