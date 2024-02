León explotó contra Adán y lo acusó de maltratar a los niños

Adán fue acorralado por León y el oficial Joya cuando quiso llevarse a Luz (Naima Luna) al aeropuerto. El empresario no pudo mantenerla a su lado y la pequeña salió corriendo a los brazos de su padre. Tras varias semanas de angustia y sin verlo, por fin, ambos se pudieron reencontrar. El cantante no pudo contener las lágrimas y le aseguró que no volverían a separar. "Yo te prometo que nunca más nos vamos a separar, hijita. Has sido muy valiente y ahora todo va a estar bien. Vamos a estar por siempre juntos", exclamó.