"Existe alguien más": Eva rompió en llanto tras duro rechazo de León

Eva (Areliz Benel) le confesó a León (André Silva) que está perdidamente enamorada de él y que arriesgó su vida para encontrarlo. Sin embargo, el cantante no pudo evitar rechazarla al asegurarle que dentro de sus vagos recuerdos ha visto a otra mujer como su pareja. "Esto no puede ser. Lo siento, pero no puedo corresponderte. Mi corazón me dice que existe alguien más (...) No eres tú", exclamó el cumbiambero y a lo que ella le dio un apasionado beso para convencerlo. Lejos de corresponderle, él continuó insistiendo en que no puede haber nada entre ellos.