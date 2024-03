Elisa expuso los maltratos de Ágatha en televisión: "Me dejaba sin comer"

Elisa (Ale Müller) no quiso seguir encubriendo las maldades de Ágatha (Wendy Vásquez) y expuso todas las cosas malas que le hizo en televisión nacional. La pequeña junto con su madrastra y su abogado se presentaron en un programa para asegurar que Mariela miente y que no es su mamá biológica. En medio del enfrentamiento, la niña reveló los maltratos que ha sufrido por años en manos de Ágatha, dejándola muy mal parada frente al público. "Me hizo creer que no merecía nada y a veces me dejaba sin comer, encerrada por día", comentó Elisa.