Ágatha lanzó fuerte cachetada a Petronilo y lo humilló: "Eres un ser inferior"

Ágatha (Wendy Vásquez) no tuvo piedad de Petronilo (Martín Martínez) y le lanzó una fuerte cachetada. A pesar de que él intentó defenderla del golpe que le dio Adán, ella lo humilló de la peor forma y hasta lo amenazó. "Deja de ensuciar mi nombre con tu hocico asqueroso. Cómo voy a ser amiga de un ser como tú, inferior, empleado, esclavo... Tú vas a hacer lo que yo te diga si no vas a ir preso. Eres un asesino, has matado con tus propias manos, así que no te pongas en mi contra animal estúpido (...) Las personas como tú tienen que mirar siempre abajo", dijo furiosa.