Los Vílchez: ¿Bicho le confesó a Uchi que no está enamorado de Julia?

En el reciente capítulo de Los Vílchez, Uchi (Micaela Belmont) le advirtió a su hermano que no juegue con los sentimientos de Julia porque está bien ilusionada. Bicho (Juan Ignacio Di Marco) no aceptó que se haya enamorado y quiere ver cómo "fluye" todo, pero le aseguró que no se burlará de su amiga.

