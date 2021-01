El piloto reveló que le molesta un poco las escena de amor de su esposa y Nacho Di Marco.

¡Se muere de celos! Mario Hart confesó que siente celos de los besos entre Korina Rivadeneira y Juan Ignacio Di Marco en la telenovela "Princesas". El esposo de la actriz reveló que sí le molesta un poco cuando ve a Korina y el personaje de Arturo Villareal.

"La verdad es que hasta ahora en lo que en la telenovela solo vi una escenita de beso. Solo un piquito. No voy a ver más esa novela, ya no gusta esa novela. (Me molesta) un poquito", comentó el piloto de auto al confirmar lo que realmente siente al ver las escenas de amor de su esposa.

