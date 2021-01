Korina Rivadeneira al cumplir doce años en Perú: "Este país me dio todo, mi vida, mi felicidad"

Korina Rivadeneira tuvo la oportunidad de ir a otro país, pero no puede vivir sin la gastronomía peruana.

Korina Rivadeneira se presentó en En boca de todos y contó cómo se siente tras cumplir doce años en Perú. "Casi toda mi vida prácticamente, aquí me formé como mujer, llegué a los diecisiete años", detalló la modelo venezolana.

Korina Rivadeneira agregó que el primer día en nuestro país lo primero que hizo fue ir al mar e intentar agarrar una ola, pero no pudo, fue una misión fallida. Además, Tula Rodríguez le preguntó qué le ha dado el Perú en estos doce años.

"El Perú me dio todo, mi vida, mi felicidad, estoy acá y soy la persona más feliz del mundo, mi felicidad es mi familia, mi Larita hermosa. He tenido la oportunidad de irme a otro país varias veces y no he podido vivir sin la gastronomía peruana, es una cosa que no puedo explicar y eso me ha retenido", aseguró la esposa de Mario Hart.

