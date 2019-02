Flavia Laos confesó cuántas cirugías se hizo en el cuerpo y rostro

¡Lo confesó! Flavia Laos reveló en su canal de Youtube cuántas cirugías se hizo en el cuerpo y rostros. Ella respondió pregunta de un fan que le preguntó sobre sus retoques.

La actriz de VBQ y Los Vílchez contó que efectivmente se hizo algunos "arreglitos". ¿Es verdad que te has operado todo? fue la pregunta del fan.

"Me puse bubies una vez, luego me arrepentí y me los quité; de chiquita boxeaba me cayó un golpe fuerte en la nariz y me dejó un bultito y me lo limé", contó la enamorada de Patricio Parodi.

Pato insistió y le dijo que otra cosa más se hizo; Flavia agregó "también me hice la barriguita". Estas y otras preguntas fueron respondidas por la pareja en su canal de Youtube.