Leticia advirtió a Max: “Ni se te ocurra buscar a esa otra familia”

La dueña de casa se preocupó al encontrar a Max (Amil Mikati) muy interesado en escuchar la información que le daba Bernard (Stefano Meier) sobre la otra familia, y no dudó en interrumpir repentinamente la conversación para luego advertirle a su nieto: “Espero que no estés pensando igual que tu mamá (...) Ellos no son nada nuestro”.