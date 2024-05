Catalina juró a Leopoldo que lo ama: "Quiero ser libre a tu lado"

Leopoldo (Miguel Álvarez) quedó en shock al saber que Catalina (Milene Vázquez) lo ama y que desea casarse con él. La rubia le pidió que la libere de la cárcel para poder formalizar su relación y el abogado no dudó en aceptar. Sin embargo, no se imagina que todo es un plan de la ex de Emilio para salir de prisión. "Quiero estar libre a tu lado. Si tú me sacas de aquí, yo te juro que me caso contigo. Te amo", dijo.