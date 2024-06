Estela y Catalina se agarraron de los pelos por el amor de Josephine

Josephine desató toda su furia contra Catalina por robarla de bebé. "Lo que pasa es que a ti no te importaba qué pasaba si yo me enteraba porque claramente no soy tu hija. Yo era una mocosa que no tenía amor, que se sentía sola, eras tan egoísta que me tenías que contagiarme con tus demonios", comenzó diciendo.